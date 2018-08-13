Van’da uyuşturucu operasyonu

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Balaban Jandarma Asayiş Kontrol Noktasında devam eden yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, bir yolcunun yapılan üst aramasında 63 gram metamfetamin ele geçirildi. Devam eden yol emniyet kontrol faaliyetinde başka bir otobüste seyahat eden bir yolcunun üzerinde ise 5 gram toz esrar ve 5 adet extacy hap ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine konuldu.