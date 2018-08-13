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13 Ağustos 2018 09:35

Van’da uyuşturucu operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 yolcunun üzerinde 63 gram metamfetamin, 5 gram toz esrar ve 5 adet extacy hap ele geçirildi.

Van’da uyuşturucu operasyonu

13 Ağustos 2018 09:35


Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Balaban Jandarma Asayiş Kontrol Noktasında devam eden yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, bir yolcunun yapılan üst aramasında 63 gram metamfetamin ele geçirildi. Devam eden yol emniyet kontrol faaliyetinde başka bir otobüste seyahat eden bir yolcunun üzerinde ise 5 gram toz esrar ve 5 adet extacy hap ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine konuldu.




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