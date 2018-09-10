Van'da uyuşturucu operasyonu

Van merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evin eklentileri ile bahçesinde düzenlenen operasyonda 51 kök dikili, 23 kök kurutulmuş, 37 kilo 650 gram Hint keneviri ile 290 gram esrar ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Edremit ilçesine bağlı Çayırbaşı Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada; 51 kök dikili, 23 kök kurutulmuş, 37 kilo 650 gram Hint keneviri ile 290 gram esrar ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak şüpheli/şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.