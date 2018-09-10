Van'da uyuşturucu operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Edremit ilçesine bağlı Çayırbaşı Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada; 51 kök dikili, 23 kök kurutulmuş, 37 kilo 650 gram Hint keneviri ile 290 gram esrar ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak şüpheli/şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.