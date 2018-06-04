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04 Haziran 2018 10:13

Van’da uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yol emniyet ve kontrol faaliyetleri neticesinde bin 140 paket kaçak sigara ile 6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van’da uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

04 Haziran 2018 10:13


Gevaş ilçesindeki Balaban Jandarma Kontrol Noktasında Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığınca devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetlerinde şüphe üzerine bir araçta arama yapıldı. Araçta yolcu olarak bulunan şahsın cebinde kâğıda sarılı vaziyette 3 gram eroin ele geçirildi.


Aynı bölgede devam eden yol kontrol faaliyetlerinde, 3 farklı araçta yapılan kontrol ve arama neticesinde ise bin 140 paket kaçak sigara ile 3 gram toz esrar ele geçirildi. Olaylar hakkında 4 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.




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