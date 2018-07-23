Van’da “Yapılandırmada Son Fırsat” semineri

Bu kadar önemli bir meseleyi Van mükellefinin ıskalamaması lazım” dedi.

Van’da 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında Gelir İdaresi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Van TSO ortaklığında “Yapılandırmada Son Fırsat” konulu bir seminer düzenlendi. Van TSO’da düzenlenen seminere Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva’nın yanı sıra Van Defterdarı Murtaza Kamar, SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, İŞKUR İl Müdürü Salih Serçe, STK temsilcileri, mali müşavir ve muhasebeciler katıldı.

Toplantıda konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Takva, daha önce çıkarılan 7020 sayılı Kanun kapsamında kentte birçok kişinin yapılandırma yaptığını, ancak ilk taksiti yatırmadığını anımsattı. Başkan Takva, “Van’ın deprem yaşayan özellikli bir kent olması bakımında bu yasalar bizi yakinen ilgilendiriyor. 7020 sayılı yasa ile alacakların yapılandırması söz konusu oldu. Bu çerçevede Van’a özel, mücbir sebebin devam ettiği bölgelere ilişkin düzenleme oldu. Türkiye geneli 36 ay olan taksitlendirme dönemi, Van lehine 60 aya dönüştürüldü. 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren ödemelerini yapamayan mükelleflerimiz oldu. Bunun yüzde 50-60’a yakını müracaat etmedi. Üyelerimizin yapılandırmadan yararlanması yönünde talepte de bulunduk. Fakat yüzde 60’ı yapılandırma yapmış kişiler ilk taksiti ödemediler” diye konuştu.

7143 sayılı Kanunun bir fırsat olduğuna işaret eden Takva, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu konuda elimizden geleni yaptık. Hem 7020 sayılı yasa çerçevesinde yapılandırmasını yapıp ilk taksitlerini ödeyemeyen mükelleflerin durumunu içine alan bir düzenleme oldu. Aynı zamanda bu beyannameyi süresinde verilemeyen mükelleflerin durumuna ilişkin de bir düzenleme oldu. Dolayısıyla 7143 sayılı kanun bize yönelik baskıların kaldırmasına yönelik bir düzenleme oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tarihi bir fırsattır. Bu kadar önemli bir meseleyi Van mükellefinin ıskalamaması lazım.”

Seminer; Van Defterdarı Murtaza Kamar, SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, İŞKUR İl Müdürü Salih Serçe’nin yaptığı bilgilendirme sonrası son buldu.