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Van'da yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van’da vatandaşlar tarafından değişik tarihlerde yaralı olarak bulunan Puhu, Şahin ve Balıkçıl kuşları tedavi altına alındı.

Van'da vatandaşlar tarafından değişik tarihlerde yaralı olarak bulunan Puhu, Şahin ve Balıkçıl kuşları tedavi altına alındı.


Vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Şahin (Buteo), Puhu (Bubo bubo) ve Erguvani Balıkçıl (Ardea purpurea) kuşları, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, kuşların tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler. Yetkililer, yaralı olarak bulunan ve kendileri arayıp bilgilendiren duyarlı vatandaşlara teşekkür ettiler

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