Van’da yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne intikal eden birtakım ihbar ve şikâyetler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süreli bir çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “İlimizde faaliyet gösteren internet kafeler aracılığı ile şebeke halinde yasa dışı bahis oynatan ve bu eylemlerini ‘Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ şeklinde devam ettiren, işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla ‘Rüşvet’ suçuna da karışan şüpheli/şüphelilere yönelik olarak cumhuriyet başsavcılığı ile koordineli olarak 8 Haziran 2018 günü eşzamanlı yapılan operasyon neticesinde biri kamu görevlisi ve 10’u da internet kafe işletmecisi olmak üzere toplam 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet fişek, 6 adet laptop, 1 adet tablet, 4 adet usb flash bellek, 23 adet hard disk, 14 adet cep telefonu, bahis kuponları, banka dekontları, 2 adet banka cüzdanı, 10 bin TL ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerinin beyanları doğrultusunda 15 şüpheli şahsın beyanı alınmış, akabinde müdürlüğümüzden serbest bırakılmış, 219 şahsa ise ‘Yasa Dışı Bahis Oynama’ suçundan cezai işlem uygulanmıştır. Gözaltına alınan biri kamu görevlisi ve 10’u da internet cafe işletmecisi olmak üzere toplam 11 şüpheli şahıs, bugün cumhuriyet başsavcılığına sevk edilecektir” denildi.