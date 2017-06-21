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21 Haziran 2017 15:40

Van’da ‘Yenidoğan İşitme Tarama Programı’ eğitimi

Van Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kentteki hastanelerin işitme tarama programından sorumlu sağlık personellerine yönelik ‘Yenidoğan İşitme Tarama Programı’ eğitimi verildi.

Van’da ‘Yenidoğan İşitme Tarama Programı’ eğitimi

21 Haziran 2017 15:40


Van Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye’de doğan her bin bebekten 2 ila 3’ünün ileri derecede işitme kaybı ile dünyaya geldiği belirtilerek, “Yeni doğan döneminde yoğun bakım ünitesinde kalma, çocukluk döneminde ise geçirilen hastalıklar, kulak enfeksiyonları, kazalar ve kullanılan bazı ilaçlar nedeniyle işitme kaybı sıklığı her yüz bebekte 4-6’ya kadar çıkmaktadır. Bebeklerde işitme kaybı, erken dönemde tanı alıp tedavi edilmediğinde; çocukta konuşma ve dil gelişimini engelleyerek çocuğun psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyen bir durumdur. Bu durum çocuğun ilerleyen yıllarda eğitim ve sosyal açıdan yaşıtlarından geri kalmasına yol açar. İşitme kaybının erken teşhisi ve müdahalesi için ülkemizde Yenidoğan İşitme Tarama Programı uygulanmaktadır. Program çerçevesinde doğan her bebeğin taranması ve tarama sonucunda gerekli görülmesi halinde ilgili merkezlere yönlendirilmesi gerekmektedir. İşitme tarama programı uygulamalarının arttırılabilmesi amacıyla Müdürlüğümüz Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şubesi koordinatörlüğünde ilimizde bulunan tüm hastanelerdeki işitme tarama programından sorumlu sağlık personellerine eğitim düzenlenmiştir. Eğitimde program bilgileri güncellenmiş olup, sorumlu kişilerin yaşamış oldukları sıkıntıların en aza indirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır” denildi.




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