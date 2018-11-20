Van'da ‘Yerel ve Özgün Masal Yarışması' sonuçlandı

Van Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Yerel ve Özgün Masal Yarışması' sonuçlandı.

Van Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 28 Mayıs - 5 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ‘Yerel ve Özgün Masal Yarışması' sona ererken, eserlerin okunması ve dereceye girenlerin belirlenmesi için Türk dili ve edebiyatı, halk edebiyatı, çocuk edebiyatı, çocuk gelişimi ve okulöncesi eğitimi alanlarından 6 uzman kişiden oluşan bir seçici kurul oluşturuldu. Seçici kurul tarafından yapılan iki toplantı sonrası bir birinden güzel eserler arasından derece girmeye hak kazanan eserler belirlendi.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, masal anlatma geleneğini yaşatmak, yeni ve özgün masalları okulöncesi çocuklarla buluşturmak amacıyla yarışma düzenlediklerini belirterek, “Çocukluğumuzun uzun kış gecelerinin belki de en popüler, en zevkli faaliyetlerinden olan ve maalesef günümüzde yerini televizyona bırakan masal anlatma geleneğini canlandırmak ve gelecek kuşaklarımıza sahip olduğumuz bu kültürel zenginliği ulaştırarak, onları çocukluğumuzun zengin masal dünyasıyla buluşturmak istedik. Yerel ve Özgün Masal Yarışmamızla büyüklerimizden çocuklarımızın hayal dünyalarına dokunmalarını ve onlar için bir masal yazmalarını istedik. Yarışmamıza sadece büyüklerin değil küçüklerin de büyük ilgi göstermesi, her yaştan katılımcının olması bizi çok mutlu etti. 28 Mayıs'ta başlayıp 5 Kasım 2018 tarihinde sona eren yarışmaya katılan eserlerin seçimi kolay olmadı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve il müdürlüğümüzden uzmanların katılımıyla bize ulaşan bir birinden güzel 98 adet masalı değerlendirdik. Bize ulaşan masalların hepsi bir birinden güzel, bir birinden özeldi. Aralarından ilk üçe girecekleri belirlemek çok zor oldu. Alanlarında uzman arkadaşlarımızla oluşturduğumuz seçici kurul, yaklaşık iki hafta bu metinlerin üzerine çalıştı ve ilk üçe girmeyi hak eden eserleri belirledi. Seçici kurulumuz tarafından İbrahim Şaşma tarafından kaleme alınan Yaşlı Adam İle Dilsiz Oğlu adlı eser birinci, Burcu Karatekin Aksu tarafından kaleme alınan Süslü ile Göl Ülkesi adlı eser ikinci ve Süriye Özen tarafından kaleme alınan Yaralı Beyaz Kuğu adlı eser ise üçüncü seçildi. Yerel ve Özgün Masal Yarışmamıza başvuru yapan bütün eser sahiplerine teşekkür ederim. Bütün katılımcılara katılım belgesi hazırlayıp göndereceğiz. Ayrıca yarışma için gönderilen eserlerden oluşan bir masal kitabı hazırlayıp dağıtımını sağlayacağız” dedi.