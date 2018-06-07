Yetenek gelişimi odaklı farklılaştırılmış öğretim semineri İpekyolu Selahaddini Eyyubi İMKB Anadolu Lisesi’nde yapıldı. Van Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi tarafından organize edilen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile yapılan seminere, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Said Tortop, İstanbul Aydın Üniversitesi Bölge Koordinatörü Murat Yetişir, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Demir, Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Refik Bayram, Tuşba, Edremit, İpekyolu ilçelerinden tüm kademedeki rehber öğretmenler ile Rehberlik Araştırma Merkezi öğretmenleri katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Bölge Koordinatörü Murat Yetiş, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün eğitim-öğretim faaliyetlerini en iyi şekilde yaptığına şahit olduklarını belirterek, bu noktada Van’ın iyi bir durumda olduğunu söyledi. Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi daveti üzerine buraya geldiklerini ifade eden Yetişir, seminerin faydalı geçmesini temenni etti.

Yetişir’in ardından söz alan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl ise yaptığı konuşmada özel yetenekli çocuklarla ilgili zaman zaman farklı çalışmalar yaptıkları, araştırma yaptıklarını belirterek, daha faklı ne yapabiliriz konularını irdelemenin önemine değindi.

Seminere katılımlarından dolayı Doç. Dr. Hasan Said Tortop’a ve İstanbul Aydın Üniversitesi Bölge Koordinatörü Murat Yetişir’e teşekkür eden Altan Göl, öğretmenlere hitabında, “Bu seminerde alabildiğiniz bilgileri, belgeleri, konuları diğer öğretmenlerle paylaşmanızı istiyorum. Verimli bir seminer olmasını diliyorum” dedi.

Altan Göl’ün konuşmasının ardından İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Said Tortop, katılımcılara Yetenek Gelişimi Odaklı Farklılaştırılmış Öğretim konusunda seminer verdi.