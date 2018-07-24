Diğer
Kategoriler
24 Temmuz 2018 10:15

Van’da yol asfaltlama çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinde başlattığı çalışmalar kapsamında 26 kilometrelik 5 mahalle yolunu asfaltla buluşturuyor.

Van’da yol asfaltlama çalışması

24 Temmuz 2018 10:15


Van Büyükşehir Belediyesinin yaşanır bir Van için kent genelinde başlattığı yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalarla birlikte Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Tuşba ilçesine bağlı Akçift, Kelle, Yeniköşk, Yeniköy ve Aşit mahalle yollarında dolgu, genişletme ve sanat yapı çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmaların ardından 26 kilometrelik yolda asfalt çalışması yapılacak. Bu yılsonuna kadar yapılması planlanan 5 mahalle yolu, 2 milyon 900 bin TL’ye mal olacak.


Van Büyükşehir Belediyesinin asfalt çalışması yaptığı mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, yapılan çalışmadan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç