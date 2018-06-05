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05 Haziran 2018 10:07

Van’da yolcu minibüsünde 141 kilo eroin ele geçirildi

Van’da narkotik polisi tarafından yolcu taşımacılığı yapan minibüste yapılan aramada 141 kilo 760 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Van’da yolcu minibüsünde 141 kilo eroin ele geçirildi

05 Haziran 2018 10:07


Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 5 Haziran 2018 günü saat 06:50 sıralarında ilimiz Özalp yolu üzerinde durdurulan Van -Saray ilçesi arası yolcu taşımacılığı yapan minibüste 5 çuval içerisinde 140 paket halinde 141 kilo 760 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 3 şahıs gözaltına alındı. Araç ve uyuşturucu maddeye el konulurken konuyla ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtildi. Van polisi, 1 Ocak 2018 tarihinden günümüze kadar 2 ton 504 kilo 677 gram eroin maddesi ele geçirdi.




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