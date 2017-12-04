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04 Aralık 2017 10:06

Van’da yöresel ürün pazarına yoğun ilgi

Türkiye’nin farklı illerinin yer aldığı yöresel ürün pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Van’da yöresel ürün pazarına yoğun ilgi

04 Aralık 2017 10:06


Cumhuriyet Caddesi’nde kurulan pazarda 30 ilden 50 firma, açtıkları stantlarda yöresel ürünlerini Vanlılarla buluşturdu. Pastırma, sucuk, peynir, zeytin, fındık, pestil, pişmaniye, pekmez, bal, incir, kahve ve kaymak gibi gıda ürünlerinin sergilendiği pazara vatandaşlara yoğun ilgi gösterdi. Kış mevsiminin satışları olumsuz etkilediğini ancak buna rağmen beklentinin üzerinde bir satış gerçekleştirdiklerini belirten firmalar, “Geçmiş yıllarda terör olayları nedeniyle Doğuya fazla gelemiyorduk. Bu sene bir değişiklik yaptık ve doğuya açıldık. Gayet güzel geçti. Hatta uzatılmasını talep ettik ama kabul edilmedi. Mutluyuz” dediler.


Mersin’den gelerek hem zeytinin tanıtımını hem de satışını gerçekleştirdiklerini belirten Berna Taşkıran isimli firma yetkilisi umduğumuz gibi oldu halk bizimle çok ilgilendi. Almasalar bile güler yüzleri bizi çok etkiledi. Amacımızın bir yönü de tanıtımını yapmaktı. Bunu da yaptık. Güzel geçti” dedi.


Van’ın şalgamı çok sevdiğini ifade eden Adanalı firma yetkilileri de, “Van halkı bizi de, şalgamı da çok seviyor. Kar bizim açımızdan biraz kötü bir etken ama yine de burada olmaktan memnunuz” ifadelerini kullandı.


Vatandaşlar ise böyle bir pazarın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek bu tür pazarların daha çok kurulması gerektiğini ifade ettiler.




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