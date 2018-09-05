Van’da ‘Zabıta Haftası’ etkinlikleri

yıldönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Zabıta Daire Başkanlığı, "3-9 Eylül Zabıta Haftası" kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenledi. İpekyolu ve Tuşba zabıta müdürlüklerinin de katıldığı etkinlik, Akköprü Mezarlığı’ndaki şehit kabirlerinin ziyareti ile başladı. Cumhuriyet ve Maraş caddelerindeki esnafa karanfil takdimi ile devam eden etkinlikler kapsamında Van’da yaklaşık 46 yıl zabıta hizmeti veren Mustafa Hepkul de evinde ziyaret edildi.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, Vanlının refahı için 7/24 çalıştıklarını söyledi. Zabıta teşkilatlarının 192 yıldır vatandaşların hizmetinde olduğunu aktaran Sevinç, şunları ifade etti:

“Zabıta teşkilatımızın 192. yılı münasebetiyle 1-7 Eylül arasında çeşitli etkinlikler planladık. Bu kapsamda ilk olarak Akköprü Mezarlığı’ndaki şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Burada dua ettik. Daha sonra esnafımıza karanfil dağıtarak farkındalık oluşturmak istedik. Esnafımızın sorunlarını ve taleplerini dinledik. Bizler zabıta teşkilatı olarak köklü bir teşkilatız. 192 yıldır aynı aşkla halkımızın hizmetindeyiz. Bu anlamda ilimizin düzenine, huzur ve sağlığına emek veren zabıta arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Özellikle valimiz ve genel sekreterimizin bizlere çok katkıları var. Bu vesileyle hepsine buradan teşekkür ediyorum.”

Zabıta Haftası çerçevesinde yapılan etkinlikler, saat 19.00’da verilecek akşam yemeği ile devam edecek.