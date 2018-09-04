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04 Eylül 2018 10:15

Van’da ‘Zeka Küpü’ projesi

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve Türkcell’in katkılarıyla Van Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezine kazandırılan zekâ küpü atölyesinde öğrencilere eğitim verildi.

Van’da ‘Zeka Küpü’ projesi

04 Eylül 2018 10:15


Gamze Baş ve Elif Gürtan tarafından verilen eğitimin kapanış töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, bu atölye ile öğrencilerin yapay zeka konularında kendilerini geliştirme fırsatı bulduğunu söyledi. Altan Göl, “İlimiz Bilim ve Sanat Merkezine kazandırılan paha biçilemez değere sahip atölyenin kurulmasında olağanüstü emeklerinden dolayı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkililerine ve Türkcell firmasına teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz, kendilerine sunulan bu fırsattan en iyi şekilde faydalandıklarını, aldıkları bu eğitimle akıllı sistemlerin temelini oluşturduğu yapay zekâ konularında kendilerini geliştirdiklerine şahit olduk. Öğrencilerimizin bu eğitimle, üretken tavır sergileyerek ülkemizi küresel rekabette ön sıralara taşıyacaklarına inanıyorum. Öğrencilerimizin bu potansiyele sahip olduklarını biliyorum. Bu önemli eğitimde yer alan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. BİLSEM idaresine ve eğitim görevlilerimize teşekkür ediyorum” dedi.


13-18 Ağustos 2018 tarihleri arasındaki eğitimde, merkeze devam eden 10 öğrenci; Arduino, Mobil uygulama ve Geliştirme, TinkerCad, 3D yazıcı, Drone gibi konularında uygulamalı eğitim gördüler.




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