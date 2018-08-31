Van’da zorlu göz içi tümör ameliyatı

Van’ın Gürpınar ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Gevi Keve isimli hasta, gözde leke şikayeti ile Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne başvuruda bulundu. Yapılan incelemelerden sonra hastaya çok nadir görünen göz içi tümör teşhisi konuldu. Türkiye’de çok az sayıda merkez tarafından yapılabilen göz içi tümör rahatsızlığında hasta il dışına sevk edilmeden, Doç. Dr. Muhammed Batur ve ekibi tarafından 45 dakika süren bir cerrahi operasyonun ardından başarıyla gerçekleştirildi. Yapılan başarılı operasyonun ardından 59 yaşındaki Keve, sağlığına kavuştu.

Gerçekleştirilen ameliyatla ilgili konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, göz içi tümör rahatsızlığı bulunan hastayı il dışına sevk etmeden tedavi ettiklerini belirtti. Rektör Battal, “Biliyorsunuz zaman zaman sizlerle hastanede değişik programlar yapıyoruz. Bizim amacımız bizim vatandaşımızı Van’ın dışında hiçbir hastaneye İstanbul, Ankara gibi büyük hastanelere sevk etmemeyi hedefliyorduk. Bu anlamda da canla başla çalışıyoruz, gayret ediyoruz gerekli alt yapımızı tamamlıyoruz. Doktorlarımız da bu anlamda oldukça yeteneklidir. Dolayısıyla doktorlarımızın bu gayretlerini bizde teknik destek ve malzeme desteği vermek suretiyle çok güzel işler yapıyoruz” dedi.

“Gerçekleştirilen ameliyat bölgemiz için önemli”

Hastalarını mümkün mertebede il dışına sevk etmemeyi hedeflediklerini dile getiren Battal, “Bu kapsamda Türkiye’de 3-5 merkezde yapılabilen göz içi tümör hastalığının ameliyatı yapıldı. Bu ameliyat bizim ve bölgemiz için oldukça önemlidir. Normalde bu hastalar il dışına sevk edilmesi gerekiyordu. Şu an sevk edilmeyen hastamızın ameliyatı yapıldı ve çok da başarılı geçti. Alt yapının oluşturulmasında emeği geçen Başhekimimiz Prof. Dr. Cengiz Demir ve Göz Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Muhammed Batur’a ve ekibine teşekkür ederim” dedi.

“Gözün içerisindeki tümörler çok nadir görünebiliyor”

Göz içi tümör ameliyatını gerçekleştiren Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muhammed Batur ise ameliyatın yaklaşık 45 dakika sürdüğünü belirterek, “Gözün içerisindeki tümörler ince bir beceri istiyor. Türkiye’de bildiğimiz kadarıyla İstanbul’da, Ankara’da ve Antalya’da var. Onun haricinde fazla merkezimiz yok. Göz çevresindeki hastalıkları tedavi eden birkaç merkez var ama göz içi tümörlerindeki tedavilerde çok nadir yerler var. Bu anlamda bizim merkezimiz bölgemizde bir ilktir. Hastamız gözde leke şikayeti ile bize başvuru yaptı. Bizde bunu tümör olarak değerlendirdik. Hastayı detaylı bir şekilde inceledikten sonra ameliyatını gerçekleştirdik” dedi.

Hastayı dışa sevk etmeden Van’da tedavi etmelerinden dolayı gurur duyduğunu belirten Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Cengiz Demir de nadir bir hastalığı başarıyla gerçekleştiren uzman ekiplere teşekkür etti. Gözde leke şikayetiyle hastaneye başvuran Gevi Keve isimli hasta ise gözünde herhangi bir problemin almadığını belirterek, ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.