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30 Kasım 2017 16:00

Van’daki av bayilerinde denetim

Van’da av bayilerine yönelik düzenlenen denetimlerde 10 iş yeri kontrol edildi.

Van’daki av bayilerinde denetim

30 Kasım 2017 16:00


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ile Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde ilk kez eş zamanlı olarak polis ve jandarma birimlerince av bayilerinin denetlendiği belirtildi. Açıklamada, “6136 ve 2521 sayılı kanunlar kapsamında ithali, üretimi, satın alınması, satılması ve bulundurulması yasak olan alet ve silahlar ile ilgili olarak ilimizde faaliyet gösteren av bayilerine yönelik 29 Kasım günü 09.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetlemelere 3 ekip ile 15 personel katılırken, 10 iş yeri kontrol edildi. Denetlemeler sonucunda 27 adet TS/870 standardına aykırı yivsiz tüfek, 2 adet kama, 4 adet kasatura, 6 adet muşta, 3 adet muştalı bıçak, 1 adet hançer, 1 adet tabanca görünümlü bıçak, 3 adet oluklu bıçak ele geçirildi” denildi.




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