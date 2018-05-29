Van’daki cadde ve kavşaklar çiçek açtı

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına ait doğalgazlı seralarda yetiştirilen çiçekler, Van’a renk katmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Cumhuriyet, Kazım Karabekir, Sıhke, İskele caddelerine ekipler tarafından gül, begonya, petunya, kirli hanım, menekşe, yıldız çiçeği, şeker tabağı, ipek çiçeği, top kadife, sardunya, gazanya, mine, Çin karanfili dikildi. İki Nisan, Emniyet ve Semaverli kavşağa da çeşitli renklerden oluşan çiçeklerle kilim motifleri, özel tasarlanmış desenler, farklı motif ve şekillerden oluşan dekoratif süslemeler ve ışıklandırma çalışması yapıldı.

Daha yeşil ve güzel bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Park Bahçeler Daire Başkanı Harun Tutar, “Mevsim şartlarına göre rutin olarak devam edecek çiçeklendirme çalışmaları yılsonuna kadar sürecek. Hedefimiz yılsonuna kadar kenti 1 milyon çiçekle buluşturmaktır” dedi.