Van’daki eğlence yerleri denetlendi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Ekim-30 Kasım 2017 tarihleri arasında umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik denetimler yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “İdari yönden eksiklik tespit edilen 60 iş yeri ile ilgili kurumlara yazı yazılmış, tombala diye tabir edilen kumar oyununu oynatan 53 iş yerine ve 155 kişiye adli işlem yapılmış, 18 bin 495 TL paraya el konulmuş, 2 bin 138 kişiye Kabahatler Kanununun ilgili maddesine göre 485 bin 326 TL idari para cezası uygulanmış, yasadışı bahis oynatıldığı tespit edilen 7 iş yerine, bahis oynatan 9 kişi hakkında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında adli işlem yapıldı. Kapalı alanda sigara içtiği tespit edilen 49 kişiye 5 bin 341 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.