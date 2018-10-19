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Van'daki EYP'li saldırıyla ilgili 8 gözaltı

Van’ın Özalp ilçesinde 2 yıl önce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi olayıyla ilgili sürütülen çalışmalar kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Özalp ilçesinde 2 yıl önce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi olayıyla ilgili sürütülen çalışmalar kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 19 Ağustos 2016 tarihinde Van-Özalp karayolunun 40'ıncı kilometresinde, teröristlerce karayolunda bulunan bir menfeze tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, “Patlama sonucu 1 sivil vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, 4 jandarma personeli ile 5 sivil vatandaşımızın yaralanmasına yol açan saldırı ile ilgili olarak devam eden istihbari çalışmalar sonucunda; Van İl Jandarma Komutanlığınca, Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği; söz konusu olayın gerçekleşmesinde, teröristlere yardımcı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik olarak 18 Ekim 2018 günü icra edilen operasyon sonucu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 29 adet av tüfeği fişeği, 6 adet jandarma üniforması, 8 adet subay rütbesi apoleti, 4 adet askeri üniformaya ait şapka, 6 adet cep telefonu, 2 adet kamera, 1 adet dizüstü bilgisayar, 6 adet taşınabilir bellek, 1 adet SD kart, 1 adet akü, 31 adet CD/DVD, terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif malzeme, çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.

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