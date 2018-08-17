Van’daki feci kazada hayatını kaybeden çift, yan yana toprağa verildi

AK Parti’nin 6. Olağan Büyük Kongresine katılmak üzere yola çıkan kadınları taşıyan otobüsle, Zeki Dayan yönetimindeki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi ise yaralanmıştı.
Kazada hayatını kaybeden çiftlerden Osman Hadanoğlu ve eşi Yadigan Hadanoğlu, İpekyolu ilçesinde bulunan Karşıyaka Mezarlığı’nda cuma namazı sonrası yan yana toprağa verildi. Çocukları olmayan 8 yıllık evli Hadanoğlu çiftinin bayram tatili için Van’ın Gürpınar ilçesindeki yakınlarını ziyarete geldikleri öğrenildi.