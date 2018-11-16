Van'daki inşaat malzemecileri kümeleniyor

Daha önce Van Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerde belediyenin desteğini alan kooperatif, kümelenme alanı için alternatif çalışmalar yapıyor. Van Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya gelen İnşaat Malzemecileri Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ile görüş alışverişinde bulundular.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, oda olarak kent ekonomisine katkı sunmak için tüccar ve sanayicilere perspektif oluşturmak zorunda olduklarını belirterek, “Gelişen ve büyüyen bir şehrimiz var. Biz Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize alternatif modeller önermeliyiz. Bunun için kent içinde kalan inşaat malzemecilerinin de kümelenmesi gerekir. Bizim de içinde olduğumuz bir oluşum ile birlikte kurulan kooperatifimiz, daha önce Van Büyükşehir Belediyemiz ile görüşmeler yapmıştı. Her iki kesimde bu kümelenme modelinin kent için faydalı olduğunu ve kurulması için ortak hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Bundan sonra bu çalışmaların nasıl ve hangi şekilde olması gerektiğine karar verilmeli ve bir an önce gerekli çalışmalara başlanması gerekir” ifadesini kullandı.

İnşaat Malzemecileri Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri de, konunun bürokratik görüşmelerinin sürdüğünü, Van Büyükşehir Belediye ile en kısa sürede ‘İnşaat Malzemecileri Sitesi'nin yapılması konusunda mutabakata varacaklarını söylediler.

Van İnşaat Malzemecileri Sitesi, 110 bin metrekare üzerine ve Van çevre yolu güzergahı üzerinde kurulması planlanıyor.