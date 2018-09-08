Van’daki inşaat sektörü temsilcilerinden fırsatçılara tepki

Van Müteahhitler ve Yapsatçılar Derneği Başkanı Seracettin Işıldar, yönetimi ile birlikte kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir kahvaltı salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Dernek Başkanı Işıldar, fırsatçılık nedeniyle inşaat sektörünün darboğazda olduğunu ifade ederek, “İnşaat sektörümüzün imalatında bulunan malzemelere doların yükselmesi sebep gösterilerek yüklü miktarda zam yapılması ve malzemelerin stoklanarak piyasaya sürülmesi sonucu krizin derinleşmesi durumu söz konusudur. Ayrıca dolara endeksli olmayan ürünlerin de fırsat bilinerek zam yapılması ve yapılan zamların piyasa gerçekliğinden uzak olması sektörümüzü darboğaza itmektedir. Yine üyelerimizin sözleşme imzaladığı kentsel dönüşüm projelerinde arsa maliklerinden alınan daire farkları ise inşaat süresi boyunca sabit kaldığından piyasa koşullarından müteahhitlerin aşırı derecede olumsuz etkilenmesi, ekonomik durumun da mücbir sebep ilan edilmediği için sözleşmelerde alınacak farklara bir düzeltme getirme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır” dedi.