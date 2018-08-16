Van’daki kazada ölenlerin sayısı 5’e yükseldi

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ankara’da yapılacak olan AK Parti 6’ncı Olağan Kongresi’ne katılmak üzere Van’dan yola çıkan ve AK Parti’li kadınları taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilde hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde sürücü Zeki Dayan ile aynı araçtaki Aslıhan Dayan, Osman, İnci Eslem ve Yadigar Hadanoğlu hayatını kaybetti, otobüste bulunan 18 kişi ise yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van’daki değişik hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, ölenler ise otopsi yapılmak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu olayı duyar duymaz bölgeye giderek kaza yerinde bulunan Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Belediye Başkanı Sinan Hakan ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerinden bilgi aldı. İHA muhabirine açıklamada bulunan Vali Zorluoğlu, "İlimizden AK Parti’nin hafta sonu yapılacak olan kongresine katılmak üzere yola çıkan kadınları taşıyan otobüsümüz bir taksi ile kafa kafaya Balaban bölgesinde yani Bitlis sınırında maalesef çarpıştılar ve kaza neticesinde taksi içerisinde, küçük araç içerisinde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti ve değişik hastanelere Hizan’da, Tatvan’da, Gevaş’ta ve Van’da olmak üzere değişik hastanelere 13 tane yaralı nakledildiğini ilk bilgi olarak bana arkadaşlar sağlık teşkilatımız iletti. Bu yaralıların tamamını hayati tehlikesinin olmadığı ilk bulgular bu şekilde. Ama maalesef 4 tane vatandaşımız da bu kazada hayatını kaybetti. Allah beterinden muhafaza eylesin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yaralanan vatandaşlarımıza da inşallah acil şifalar temenni ediyorum. İnşallah böyle kazalar bir daha olmasın" dedi.

Olay sonrası kaza yerine gelen Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ise gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu akşam ne yazık ki çok kötü bir kazaya şahitlik ettik. Van-Tatvan sınırında Gevaş ilçemiz sınırları içerisinde Kuskunkıran tüneline yaklaşık 3 kilometre mesafede Balaban mıntıkasında bir kaza yaşandı, ne yazık ki 5 vatandaşımızın 4’ü olay mahallinde biri hastanede olmak üzere 5 vatandaşımızı kaybettik. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 18 de hafif hafif yaralı olduğu bilgisi geldi bize sağlık ekiplerinden. Onlara da Allah’tan şifa diliyorum. Van’dan Ankara istikametine giden Cumartesi günü yapılacak olan AK Parti kongremize giden kadın kolları ekibimizi taşıyan otobüse, karşı taraftan gelen otomobilin çarpışması sonucunda bu olay yaşandı. Çok üzgünüz, ölenlere ben Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim bir daha bize böyle acı kazaları, hadiseleri göstermesin” dedi.

Kaza sonrası jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde olası başka bir kazaya sebebiyet vermemek için geniş çaplı tedbir aldı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de kaza yerine gelerek alınan tedbirleri ve alışmaları yerinde inceledi. Kaza yapan her iki aracın da jandarma ve polis ekiplerinin incelemesi sonrası olay yerinden kaldırılacağı, kazayla ilgili soruşturmanın ise başlatıldığı belirtildi.