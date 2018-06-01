Van’daki kurum müdürleriyle gazeteciler arasında dostluk maçı

Van’daki bir halı sahada oynanan maçı TFF Bölge Müdürü Cengiz Polater yönetti. Kurum müdürleri takımında; Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, İş-Kur Müdürü Salih Serçe, VEDAŞ İl Müdürü Beytullah Özbayram, AFAD İl Müdürü Osman Uçar, ASKF Başkanı Ramazan Kıvanç gibi isimler yer alırken, Basınspor takımında ise Erol Çakıl, VGC Başkanı Fatih Sevinç, Kenan Gül, Ziya Türk, Baki Karaca, Şükrü Akyüz, Bişar Ulutaş ve Rıdvan Can forma giydi.

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Nevzat İnanç ise sakat olduğu için oynayamadığı maçın ilk yarısı 6-6 bitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında biraz daha atak oynayan protokol takımı, maçı 11-8 kazanmayı başardı.

Basınspor takımında maçın henüz başlarında sakatlanan İHA Bölge Müdürü Şükrü Akyüz yerini Umut Tarhan’a bırakırken, Vali Zorluoğlu attığı bir birinden güzel gollerle alkış aldı.