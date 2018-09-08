Van’daki kuş ölümleri

Van Gölü havzasında bulunan ve yaklaşık 232 kuş türünün yaşadığı Erçek Gölü ve Çelebibağı Sulak Alanında yaşanan kuş ölümleri üzerine inceleme başlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Kuruma Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar devam ediyor. Ağustos ayında Erçek Gölü Sulak Alanında, Eylül Ayında ise Erciş Çelebibağı Sulak Alanında yaşanan Ördek ölümleri ile ilgili olarak Van Yüzüncü Yıl Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Loğman Aslan imzalı ölümlerle ilgili rapor hazırlandı.

Hazırlanan raporda şu ifadelere yer verildi;

“Erçek gölü ve Erciş sulak alanlarında vatandaşlar tarafından ölmek üzere iken bulunan 6 adet ördek (Angit, Yeşilbaş) ve Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP 14. Bölge Müdürlüğü Van Şubesi tarafından 26.08.2018 ve 03.09.2018 tarihlerinde YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon merkezine getirildi. Kuşların alındığı yerlerde kontroller yapıldı. Klinik muayenede; hipotermi, dehidrasyon, ishal, Conjunctivitis ve agoni durumu belirlendi. Bakteriyolojik muayene numuneler alındı ve teşhis için gönderildi. Paraziter muayenede: iç ve diş parazit belirlendi. Tür tayini için gönderildi. Radyolojik muayenede; herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Teshis: yapılan muayeneler sonucunda hayvanda yoğurt iç parazit enfestasyonu, septisemi sonucu dehidrasyon, hipotermi ve agoni durumu görüldü. Tedavi genel durumun düzelmesi için yoğun bakım ünitemizde oksijen, serum (izotonik, dekstroz) antibiyotik ve uygulandı Antiparaziter ilaçlar kullanıldı. İki kuş uçabilecek duruma geldi ve doğaya bırakıldı.”

Sonuç ve karar;

“Olay yeri incelemesi, kuşların klinik ve laboratuvar muayeneleri sonucunda, yoğun paraziter enfestasyonu sonucunda ishal olduğu ve bu bağlı olarak dehidrasyon şekillendiği ve septisemi de olaya karısınca agoni ve ölüm meydana geldiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede kuş popülasyonun yoğun olduğu ve çeşitli büyüklükte su birikintilerinin olduğu belirlendi. Bu birikintilerin sıcaklık artışı ile birlikte yoğun kuş akımına uğradığı ve çok kirlendiği bu kirliliğe çevresel faktörlerinde katkı sağladığı gözlendi. Bu seneki yavruların bağışıklık kazanmadan bu bölgedeki sularda bulunan parazit yumurtalarını almaları sonucu hastalık şekillenmektedir. Kuşların muayenesi ve olay yeri incelemesi sonucunda salgın bir hastalığın olmadığı belirlendi. Her sene bu tarihlerde görülen kuş ölümleri bu yıl mevsiminde etkisiyle (kurak ve sıcak olmadığı için) ölümlerin geçmiş yıllara göre daha az görüldüğü ve sulak alanların kirletilmediği zaman bu ölümlerin daha da azalacağı kanaatindeyiz.”

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü yetkilileri, tek tesellilerinin toplu zehirlenme vede salgın bir hastalığın tespit edilmemesi, tüm sulak alanlarında ve özellikle de Erçek Gölü ve Çelebibağı Sulak Alanında konu ile ilgili denetim ve kontrollerinin devam ettiğini ifade ettiler.