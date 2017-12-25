Van’daki okul bahçeleri temizlendi

Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatlarıyla özellikle kenar mahallelerde bulunan ve bahçeleri çamurlu olan okullarda temizlik ve düzenleme çalışması başlattı. Çalışma kapsamında 4 ilk ve ortaokulun bahçesine çakıl dökülerek çamurdan arındırıldı.

Yaz aylarında kırsal mahalleler başta olmak üzere toplamda 251 okulda onarım çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında da çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda İpekyolu ilçesinde bulunan Van Gölü İlkokulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ortaokulu, Domlupınar Ortaokulu ile Edremit ilçesindeki Vali Tahir Paşa İlkokulunda çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalardan dolayı okul aile birliği ve öğrenciler Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Çalışmaların mevsim şartları göz önüne alınarak devam edeceği belirtildi.