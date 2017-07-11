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11 Temmuz 2017 11:00

Van’daki orman köylülerine 750 bin TL’lik kredi desteği

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, orman köylerinde yaşayan vatandaşlara destek vermeye ve gelir düzeylerini artırmaya devam ediyor.

Van’daki orman köylülerine 750 bin TL’lik kredi desteği

11 Temmuz 2017 11:00


Bakanlık tarafından orman köylerinde yaşayanların sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla geliştirilen projeler, ülke genelinde ara vermeden uygulanıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nce (OGM) bu projelerin devam ettiği Van’daki 7 orman köyüne toplam 750 bin TL kredi desteği verildi. Bölgelerin coğrafi şartları göz önüne alınarak uygun projeleri hayata geçiren Bakanlık, Gevaş Kuşluk köyünde 8, Altınsaç köyünde 4, İnköy köyünde 3 ve Çatak Aşağı Narlıca köyünde 7 olmak üzere toplam 22 aileye 594 bin TL tutarında süt sığırcılığı kredisi verdi.


Ayrıca Çatak Eliaçık köyünde 5, Bilgi köyünde 4 ve Kaçit köyünde 4 olmak üzere toplam 13 aileye 156 bin TL tutarında ise fenni arıcılık kredisi verildi.


Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bakanlık olarak orman köylülerini de düşündüklerini, onların kalkınmalarını desteklemek gayesiyle bazı projeler geliştirdiklerini ve bu projelerle vatandaşlara ek istihdam alanları oluşturduklarını söyledi. Orman alanlarında yürütülen faaliyetlerde de orman köylülerini işçi olarak çalıştırdıklarını kaydeden Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu tür projeleri çeşitlendirerek devam ettireceklerini belirtti.




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