Van’daki özel halk otobüslerine denetim

Van’da otobüs ve özel halk otobüslerinin elektronik bilet sistemi Belvan Kart’a geçmesiyle birlikte ulaşımda da birçok yeniliğe gidildi. Ulaşımda kalitenin artması, standartların korunup geliştirilmesi için Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer ile Ulaşım Dairesi Başkanı Kemal Mescioğlu, özel halk otobüsleri kontrol noktasına giderek incelemelerde bulundu. Otobüs şoförleriyle bir araya gelen Tamer, şoförlere ücretsiz yolcu taşımada daha titiz davranmaları gerektiğini belirterek, yolcu ve şoför hakları konusunda bilgi verdi.

Şoför ve yolcu iletişimi konusunda da önemli uyarılarda bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, Belvan Kart’a geçildiğinden bu yana ulaşımda kaliteyi artırdıklarını belirtti. Tamer, “Ulaşımda birçok yeniliğe imza attık. Çalışmalarımızla birlikte caddelere modern duraklar kurup yeni güzergâhlar açtık. Trafiğin rahatlayıp daha güvenli olması içinde çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de bu kalitenin artması için özel halk otobüsleri kontrol noktasına geldik. Buradaki fiziki yapının değiştirilmesi için çalışmalara başladık. Çalışmalarla birlikte oturma alanları, lokanta, mescit ve lavabolar baştan aşağı yenilenecek. Yine toplu taşımada bize gelen şikâyetleri de şoförlerle konuştuk. Ücretsiz taşıma konusunda vatandaşa daha nazik ve kibar davranmaları konusunda uyardık. Çalışmalarımız ve kontrollerimiz devam edecek” dedi.