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22 Mayıs 2018 14:50

Van’daki sağlık çalışanlarına ‘ikinci üniversite’ imkanları anlatıldı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Van Bürosu, sağlık çalışanlarına sınavsız ikinci üniversite imkanları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Van’daki sağlık çalışanlarına ‘ikinci üniversite’ imkanları anlatıldı

22 Mayıs 2018 14:50


Anadolu Üniversitesi AÖF Van Bürosu temsilcileri, ikinci üniversite tanıtım çalışmaları kapsamında Lokman Hekim Van Hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına bilgilendirmede bulundu. Sağlık çalışanlarına bilgilendirmelerde bulunan AÖF Van Büro Yöneticisi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Ertürk, yüksek öğretimde ikinci üniversite imkanları, dikey geçiş, sertifikalar ve binlerce çeşit kaliteli kitap basımı ve satışı gibi üniversitenin sağladığı imkanlarla birlikte eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasındaki önemi hakkında bilgi verdi.


Anadolu Üniversitesinin açıköğretim, işletme ve iktisat fakültelerinde Van ilinde yaklaşık 25 bin kayıtlı öğrenci bulunduğunu ifade eden Ertürk, “81 il ve bazı ilçelerimizle birlikte birçok yabancı ülkede 3 milyondan fazla kayıtlı öğrenciye kaliteli bir eğitimle hizmet veren Anadolu Üniversitesi, yaklaşık 4 bin civarında kendi matbaasında basılı olan kitaplarıyla dünyadaki ilk 3 mega üniversitesinden biridir” dedi.


Anadolu Üniversitesinin sisteminde; sağlık yönetimi, uluslararası ilişkiler, işletme, ilahiyat, yaşlı bakım, laborant veterinerliği, havacılık yönetimi, Türk dili, tarih, felsefe gibi birçok bölüme herhangi bir üniversitede öğrenci olmak ya da üniversite mezunu olmak şartı ile sınavsız kayıt imkanı bulunduğunu aktaran Ertürk, üniversitesinin 60 lisans ve önlisans bölümleriyle yüksek öğretimde önemli bir yeri olduğunu dile getirdi.


Konuşmasında, sağlık çalışanı görevinin zor olduğunu anımsatan Ertürk, Anadolu Üniversitesinin sağladığı imkanlara katkı sağlayan Lokman Hekim Van Hastaneleri yönetimine teşekkür etti.


Yapılan konuşmaların ardından AÖF Van Bürosu temsilcileri tarafından, sağlık çalışanlarına tanıtım faaliyetleri ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı.




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