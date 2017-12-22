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22 Aralık 2017 18:00

Van’daki terör operasyonu

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Van’daki terör operasyonu

22 Aralık 2017 18:00


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, örgüte yardım-yataklık yaptığı ve PKK/KCK terör örgütünün sözde birlikleri YPS bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen karara istinaden İl Jandarma Komutanlığınca Şehit Jandarma Er Hasan Ergin Operasyonunda yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan 4 şüpheli, sorguları tamamlandıktan sonra adli makamlara sevke dildi. Hakim karşısına çıkan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.




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