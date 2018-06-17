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17 Haziran 2018 10:43

Van’daki travertenler büyülüyor

Van’ın Başkale ilçesinin Dereiçi Mahallesi’nde bulunan travertenler, sahip olduğu güzelliği ile göz kamaştırıyor.

Van’daki travertenler büyülüyor

17 Haziran 2018 10:43


Van’ın saklı güzelliklerinden biri olan ilçeye 45 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2 bin 400 metre rakımdaki travertenler, yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor. Yol sorunu nedeniyle daha önce ulaşımın güçlükle yapıldığı, bu nedenle ziyaretçilerin fazla tercih etmediği travertenler, yeni yapılan yol sayesinde turizme kazandırılıyor. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu huzurun sağlandığı bölgede vatandaşların ziyaret ettiği travertenler, özellikle fotoğraf tutkunlarının tercihi oluyor. Bazı vatandaşlar, travertenlerde şifalı olduğuna inanılan kükürtlü suya giriyor.




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