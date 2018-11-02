Van'daki ‘Türkiye-İran Dostluk Müsabakaları' sona erdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğünün başlattığı uluslararası işbirliği çalışmaları kapsamında düzenlenen "Türkiye-İran Dostluk Müsabakaları" sona erdi.

Van YYÜ Zeve yerleşkesinde basketbol, futsal, badminton, masatenisi, voleybol ve atletizm alanlarında 3 gün boyunca süren müsabakalar sona erdi. Yeni faaliyete geçen YYÜ Spor Kompleksinde yapılan törenle dereceye giren takımlar ve sporcular kupalarını aldılar.

Törene YYÜ rektör yardımcıları Prof. Dr Ahmet Kazankaya ve Prof. Dr. Murat Demirel, YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Uzun, SKS Daire Başkanı Kemal Demir, İran Urumiye Spor İl Müdürü Dr. Rahim Sharif ve iki ülkeden sporcular katıldı.

Tören, dereceye giren takımlara ve sporculara protokol tarafından kupalarının verilmesiyle sona erdi.