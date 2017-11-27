Van’dan 180 öğrenci İzmir’e gönderildi

İçişleri Bakanlığı himayesinde Van Valiliği tarafından yürütülen "Biz Anadolu’yuz" projesi kapsamında maddi durumundan dolayı daha önce il dışına çıkmamış olan başarılı öğrenciler, İzmir’e uğurlandı. Bu kapsamda Muradiye ve Özalp ilçelerinde toplam 180 öğrenciden oluşan kafile, Van Ferit Melen Havalimanında düzenlenen uğurlama töreni ile İzmir’e gönderildi.

Projenin üçüncü ayağında başarılı öğrenciler il dışına gönderilirken, şu ana kadar Van’ın Çatak, Bahçesaray, Saray, Muradiye, Özalp ve Gevaş ilçelerinden yaklaşık 930 öğrenci İzmir ve Çanakkale’ye uğurlandı.

Yıl içerisinde “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında yaklaşık 5 bin öğrencinin il dışına gönderilmesi hedeflenirken, ülke genelinde ise 50 bin civarında öğrencinin il dışına gönderileceği belirtiliyor.

Van’dan İzmir ve Çanakkale illerine gönderilen öğrenciler ise, 4 günlük program çerçevesinde gittikleri yerde hem tarihi hem de turistik yerleri gezme fırsatı buluyor.