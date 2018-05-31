Van’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına bağış desteği

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ile beraberindeki partililer, Ziraat Bankası önünde toplanıp, gişelerden Erdoğan’ın seçim kampanyasına destekte bulundular. Burada basına açıklamada bulunan Başkan Türkmenoğlu; genci, yaşlısı, memuru, işçisi ve teşkilat üyeleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destekte bulunduklarını ifade ederek, “Bugün burada duyarlı Van halkıyla birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları kapsamında gönülden bağış kampanyası toplantısını gerçekleştirdik. Teşkilatlarımız olsun, partiden buraya yürürken katılan halkımız olsun, katkı sunmak ve bu coşkuya ortak olmak için yüzlerce insan bankaya geldi. Bugün burada 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında adayımız Cumhurbaşkanımız ve aynı zamanda Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a seçim çalışmaları için her arkadaşımız gönülden koptuğu kadarıyla bağışlarını sunmuşlardır. Vanlı küçüğünden yaşlısına, gencinden memuruna herkes bu konuda gönüllü olduğunu ifade etmiş oldu. Bende buradan bu sevgi selini oluşturdukları için hepsine teşekkür ediyorum” dedi.