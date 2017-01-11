Van’dan Halep’e 425 bin TL yardım

Van İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Van Şubesi tarafından Halep’e 425 bin TL nakdi yardım yapıldı.

Yukarı Norşin Camii’nde ilçe müftüleri ile bir araya gelen Van İl Müftüsü Nimettullah Arvas, Halep’e yapılan yardımlarla ilgili bir toplantı yaptı. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Nimettullah Arvas, Halep’te yaşanan dram nedeniyle birçok insanın yerinden, yurdundan göç ettirilmeye zorlandığını belirterek, “Şehit olanların dışında Halep’ten kurtulup, oradan göç edenlere devletimizin şefkat eli uzandı. Türkiye Diyanet Vakfı, gerek ayni gerek nakdi ve gerekse çadır kent kurmada öncülük yaptı. Sayın başkanımızın çağrısı üzerine ülkemizin tüm il ve ilçelerinde başlatılan yardım kampanyalarına STK’lar ve vatandaşlar da destek verdi” dedi.

Van merkez ve ilçelerinde de yardım kampanyaları başlattıklarının altını çizen Arvas, “İlimizde de bütün ilçe müftülerimiz bu konuya çaba sarf ettiler. Bazıları özel olarak gıda malzemesini tırlar vasıtasıyla gönderdiler. Bugüne kadar 425 bin TL yardım toplandı. Müftülüğümüz ve Türk Diyanet Vakfı Van Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen bu kampanyamıza destek veren STK temsilcileri ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” şeklinde konuştu.