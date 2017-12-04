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04 Aralık 2017 13:51

Van’dan kısa kısa

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 618 gram eroin, 72 gram afyon sakızı, eroin yapımında kullanılan pres baskı kalıbı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Van’dan kısa kısa

04 Aralık 2017 13:51


Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İran sınır hattından yasadışı yollarla getirdikleri uyuşturucu maddeyi şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde sakladıkları bilgisi alınması üzerine, Başkale ilçesi Aşşağıdurak köyünde İl Jandarma Kaçakçılık Şube ekipleri ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince müşterek olarak operasyon icra edildi. İcra edilen operasyon neticesinde, 618 gram eroin, 72 gram afyon sakızı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet tabanca mermisi, 1 adat kaleşnikof mermisi, 18 adet av tüfeği fişeği, eroin yapımında kullanılan pres baskı kalıbı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahsın adli işlemlerini devam ediyor” denildi.



“Çaldıranda 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi”


VAN (İHA) - Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İran sınır bölgesinden yasadışı yollarla temin ettikleri kaçak sigaraları Çaldıran ilçesi Burçakalan köyünde şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde sakladıkları bilgisi alınması üzerine, Çaldıran ilçesi Burçakalan köyünde yapılan operasyon neticesinde 40 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındığı adli işlemlerinin halen devam ettiği belirtildi.




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