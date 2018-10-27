Vanlı Gazeteci Yazar Abdulbaki Karaca tarafından organize edilen “Van'dan Sesleniş” paneli düzenlendi.

Gazeteci Yazar Abdulbaki Karaca tarafından organize edilen, Prof. Dr. Şakir Gözütok'un moderatörlüğünü yaptığı “Van'dan Sesleniş” paneline; Yeni Akit Gazetesi Köşe Yazarı Abdurrahman Dilipak, Star Gazetesi Köşe Yazarı Selahattin Eş Çakırgil, Karar Gazetesi Köşe Yazarı Yıldıray Oğur katıldı. Gazeteci Yazar Abdulbaki Karaca'nın yaptığı açılış konuşmasının ardından konuşan Yeni Akit Gazetesi Köşe Yazarı Abdurrahman Dilipak, özgür bir ekonomik modeli ortaya koyamadığımızı belirtti. Adaletin olmadığı yerde barışın da olamayacağını ifade eden Dilipak, “Adalet yoksa barış var diyorsanız o teslimiyettir. Adalet ve barış yoksa hiçbir özgürlük garanti altında değildir. Bunları sağlayabilmemiz için Kürt'ün Türk'e, Arap'ın Çerkez'e karşı olmaması gerekiyor. Birbirimize karşı kazanacak zaferimiz yokken, birlikte kazanacağımız tek bir zaferimiz var. Yoksa emperyalizmin oyuncağı oluruz ve oluyoruz. Bugünkü kriz ise kapitalizmin krizidir. İstediğiniz kadar kapitalizme karşı olun. Bütün iktisadi sisteminiz, kavram, kurum, davranış psikolojisi olarak tamamen kapitalisttir. Dindarımızda, liberalimiz de böyledir. Kapitalist sistemin labirentleri içerisinde koşturuyoruz. Özgür bir ekonomik model ortaya koyamadık. Bu felsefeyi, bilimi gerçekleştiremedik. Onun için başkalarını değil, birazda kendimizi suçlayalım” dedi.

“Biz ekonomi için mi yaşıyoruz, yoksa yaşamak için mi ekonomiden faydalanıyoruz? diye soran Star Gazetesi Köşe Yazarı Selahattin Eş Çakırgil ise, homoekonomikus denilen bir dönemden geçtiklerini dile getirdi.

Son günlerde ülke gündeminde yeri koruyan Cemal Kaşıkçı meselesinin temelinde de yine ekonomi olduğunu ileri süren Karar Gazetesi Köşe Yazarı Yıldıray Oğur da, Suudi Arabistan ile Amerika arasında ekonomi üzerine bozulamaz bir ilişki olduğunu kaydetti.

Panel yapılan konuşmaların ardından plaket takdimiyle son buldu.