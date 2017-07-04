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04 Temmuz 2017 21:54

Vangölü Gazeteciler Cemiyet yönetiminden vali Zorluoğlu’na ziyaret

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) Başkanı Fatih Sevinç ve cemiyet yönetim kurulu, Vali ve Belediye Başkan Bekili Murat Zorluoğlu’na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Vangölü Gazeteciler Cemiyet yönetiminden vali Zorluoğlu’na ziyaret

04 Temmuz 2017 21:54


Ziyarette Başkan Sevinç’in yanı sıra, İhlas Haber Ajansı Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, Memleketim Van Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Tekin, Anadolu Ajansı Muhabiri Cemal Aşan ve Şehrivan Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ömer Aytaç Aykaç’ın yer aldığı ziyarette, Vali Zorluoğlu’na yeni görevlerinde başarı dilekleri sunuldu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Murat Zorluoğlu ise, cemiyet üyeleriyle ve diğer basın mensuplarıyla daha geniş zamanda farklı ortamlarda da bir araya geleceğini belirterek, çalışmalarında kolaylık diledi.




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