Vangölü Gazeteciler Cemiyet yönetiminden vali Zorluoğlu’na ziyaret

Ziyarette Başkan Sevinç’in yanı sıra, İhlas Haber Ajansı Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, Memleketim Van Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Tekin, Anadolu Ajansı Muhabiri Cemal Aşan ve Şehrivan Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ömer Aytaç Aykaç’ın yer aldığı ziyarette, Vali Zorluoğlu’na yeni görevlerinde başarı dilekleri sunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Murat Zorluoğlu ise, cemiyet üyeleriyle ve diğer basın mensuplarıyla daha geniş zamanda farklı ortamlarda da bir araya geleceğini belirterek, çalışmalarında kolaylık diledi.