Vangölü Gazeteciler Cemiyetinin yeni yönetimi belli oldu

olağan genel kurulu yapıldı.

olağan genel kurulu, cemiyetin toplantı salonunda yapıldı. Mevcut Başkan Fatih Sevinç’in açılış konuşmasının ardından divan teşekkülü oluşturuldu. Divan başkanlığına Kerem Oruç, katip üyeliklere ise Ahmet Saatçioğlu ve Ali Dağer seçildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından yönetim ve denetim kurulu raporu onaylandı.

Daha sonra tek liste halinde gidilen seçimlerde; Fatih Sevinç, Ömer Aytaç Aykaç, Şükrü Akyüz, Cemal Aşan, Baki Karaca, Rıdvan Can ve Bişar Ulutaş yeni yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi.

Yedek yönetim kurulu üyeliğine; Kerem Oruç, Ali ihsan Öztürk, Yunus Emre Aykaç, Salih Akkuş, Eyüp Sarılıoğlu, Mehmet Salih Deniz ve Sedat Karatay seçildi.

Denetim kurulu asil üyeliklerine Nihat Çavuşoğlu, Yavuz Görentaş, Murat Dalgın getirilirken, yedek üyeliklere ise Zafer Büyükaslan, Timur Demirtaş ve Yılmaz Kazandıoğlu seçildi.

Disiplin kurulu asil üyeliği Meral Yıldız, Aycan Avcı, Yılmaz Sönmez’den oluşurken, yedek üyeliklere ise Yunus Tuğrul, Mehmet Selim Kurt ve Emrah Kızıltaş getirildi.

Güven tazeleyen Başkan Fatih Sevinç, cemiyetin 20 yaşında olduğunu belirterek, “Bugüne kadar yaptıklarımızın dışında yapmayı arzuladığımız işler elbette ki var. Önceliğimiz; birlik ve beraberlik içinde mesleki dayanışmanın arttırılması ve bir birimize karşı sevgiyi ve saygıyı gözetmek olacaktır. Bunun için daha çok projeci, katılımcı ve fikir üreten bir topluluk haline dönüşmeliyiz. Bu nedenle sizlerden cemiyetin neler yapmasına dair önerilerinizi bekliyoruz. Bu işin adını sizler koyacaksınız. Biz kendi fikirlerimizi zamanla uygulayacağız. Her zaman olduğu gibi desteklerinizi bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte sponsorluk desteğiyle Bursa ve Konya örneğinde olduğu gibi değişim programlarına devam edeceğiz. Bu değişim programlarında eğitim ve bilgilenme odağımız olacak" dedi.

Genel kurul; yeni yönetim ve üyelerin çektirdiği hatıra fotoğrafıyla son buldu.