Van’ın ana caddeleri yenilenecek

Göreve gediği günden bu yana Van’ın gelişimi için büyük çaba sarf eden Vali Zorluoğlu, bu bağlamda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kentin her yerini adeta bir şantiyeye çeviren Van Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Cumhuriyet, Kazım Karabekir, Sıhke, Zübeyde Hanım ve İskele caddelerinde kaldırım, yeşillendirme ışıklandırma ve yol çalışması başlatıyor.

Çalışmalar öncesinde Vali Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ve ilgili daire başkanları ile birlikte caddelerde inceleme yaptı. Çalışmaların yapılacağı caddeleri tek tek gezen Vali Zorluoğlu, daire başkanlarına bir an önce çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

Mart ayı ile birlikte çalışmaların başlayacağını belirten Vali Zorluoğlu “Van’ın güzelleşmesi adına Cumhuriyet, Kazım Karabekir, Sıhke ve İskele caddelerinde yenileme yapacağız. Malumunuz cadde ve kaldırımlarımız ciddi oranda tahrip olmuş durumda. Havaların ısınmasıyla birlikte ana arterlerimizde çalışma başlatacağız. Kırık, çukur ve çirkin görüntü oluşturan alanlar düzenlenecek, yollar asfaltlanacak. Refüjlerde ciddi oranda değişikliğe gidilerek yeşillendirme ve ışıklandırma çalışması yapacağız” dedi.

Cumhuriyet Caddesi’nde yapımı süren alışveriş merkezini de gezen Vali Zorluoğlu, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.