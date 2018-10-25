Van'ın Artos Dağı yeşilleniyor

Van'ın Gevaş ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Artos Dağı'nın eteklerinde yeşil alanların sayısını artırmak amacıyla fidan dikim çalışması başlatıldı.

Orman Genel Müdürlüğünce orman varlığı konusunda yetersiz olan Van'da fidan dikim seferberliği başlatıldı. Van'ı yeşillendirerek olası erozyon afetlerinin önüne geçmek için harekete geçen Orman İşletme Müdürlüğü, Van Gölü'nün karşısındaki Artos Dağı'nın eteklerinde fidan dikim çalışması yapıyor. Engebeli arazide çalışmalarını sürdüren 50 kişilik ekip, fidan dikim faaliyetini iş makinelerinin yardımıyla aralıksız sürdürüyor. Van Gölü'nün mavisi ve Artos Dağı'nın yeşiliyle kentte gelen ziyaretçileri ağırlamayı hedefleyen Orman İşletme Müdürlüğü, 30 bin dekarlık alanda 500 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Orman İşletme Müdürü Mehmet Kandilli, Gevaş'ta 30 bin dekarlık alanda erozyon kontrol çalışması çerçevesinde 500 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını bildirdi. Proje kapsamında bölgenin iklim şartlarına uygun ağaçları tercih ettiklerini ifade eden Müdür Kandilli, “Bu yıl yatırım programı temelini toprak muhafaza ve erozyonla mücadele çalışması olarak belirledik. Bölgenin iklim şartlarına uygun sarıçam, badem ve sedir ağaçlarını tercih ettik. Çalışmalarımız neticesinde tükenmekte olan yer altı su kaynaklarında artış yaşandığını gözlemledik. Yaptığımız çalışmalarda hem toprağa, hem de suya ne kadar değer kattığını göstermektedir” dedi.

Fidan dikim çalışmalarını 50 personelle yürüttüklerini dile getiren Kandilli, engebeli arazide çok zor şartlarda çalışıldığını kaydetti.