Van’ın Başkale ilçesinde 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Van-Hakkâri karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 15 bin paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen R.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan R.T., hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.