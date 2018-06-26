Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 10:28

Van’ın Başkale ilçesinde 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde polis ekipleri tarafından bir minibüste yapılan aramada 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van’ın Başkale ilçesinde 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

26 Haziran 2018 10:28


Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Van-Hakkâri karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 15 bin paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen R.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan R.T., hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç