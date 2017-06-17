Atatürk İlkokuuu bahçesinde gerçekleştirilen iftara yaklaşın bin 600 kişi katıldı. Ramazan ayında bir arada olmak, birlik ve beraberliği ve dayanışmayı pekiştirmek için verilen iftar yemeğine Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, eşi Demet Akgül, hakim ve savcılar, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, kurum amirleri, emniyet güçleri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Yenilen iftar yemeğinin ardından esnaflar adına bir konuşma yapan Taş Kardeşler işletmecisi Abdulvahap Taş; “Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül’ün önerisi ile esnaflar olarak ilk defa böyle bir organizasyonda bulunduk. Çok da iyi oldu. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için bu tür etkinlikleri yapmamız lazım. Çatak çok küçük bir ilçe 7’den 70’e herkes birbirini tanır. Bu etkinlikler bizi birbirimize daha fazla yakınlaştırıp, bizleri birbirimize kenetleyecek. İnşallah bu etkinlikler daim olur. İftar yemeğimize katılan, bizlerle beraber olan başta Belediye Kaymakam ve Başkan Belediye Vekili Hacı Asım Akgül’e ve tüm katılanlara teşekkür ediyoruz. Allah herkesten razı olsun” dedi.

Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen iftar yemeğinden sonra Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ve AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur yemeğe katılan esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Kaymakam Akgül, Çatak esnafının her zaman birlik ve beraberlikten yana olduğunu belirterek, "İlçemizin esnaflarını bir arada ve paylaşım içinde görmek çok önemli.İftar yemeğini düzenleyen ve yemeğin verilmesinde katkısı olan tüm esnaflara teşekkür ediyor. Tüm esnafımıza yaklaşan Ramazan bayramı öncesi hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum" dedi.