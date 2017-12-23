Cumhuriyet Caddesi ile Müze Sokak arasında belirlenen 25 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilecek proje için Vali Konağında düzenlenen toplantıda, ilk olarak kent meydanın animasyon şeklinde hazırlanan taslak görselleri katılımcılarla paylaşıldı. Şehrin vizyonu açısından projenin çok önemli olduğunu kaydeden Vali Zorluoğlu, proje paydaşlarından kısa süre içerisinde fizibilite çalışmasının tamamlanmasını ve uygulama projesinin hazırlanmasını istedi. Van’da öncelik sırası bakımından kent meydanı projesinin ilk sıraya yazılabileceğini belirten Vali Zorluoğlu, “Bu proje Van için en önemli hizmetlerden biridir. Süratle realieze edilmesi ve gerekli adımların kısa sürede atılması için İpekyolu Kaymakamlığını koordinasyon için görevlendirdik. Büyükşehir belediyesi teşkilatı da istenen her şeyi eksiksiz yerine getirecek. Diğer boyutlarıyla da çok hızlı ilerletmemiz gereken bir projedir” diye konuştu.

Projenin kent merkezine ayrı bir hava katacağını ifade eden Vali Zorluoğlu, “Kent meydanı, 2019 için de çok önemli bir çalışma. En kısa sürede uygulama projesi tamamlanacak. İlgili bakanlıklarla da bu konuda görüşmeler yapacağım. Belediyelerin bizde olması büyük bir avantajdır. Çünkü böyle projeler farklı illerde kolay kolay yapılamadığı gibi sorun olabiliyor. 25 dönümlük bu meydan, Van’ın gelecek 100 yılında çok önemli bir mekan olacak. Bundan dolayı biz bugünkü avantajımızı iyi kullanıp bu projeyi hemen hayata geçirmeliyiz. Doğal bir cazibe merkezini, Van’a kalıcı bir meydanı kazandırma amacındayız. Biz paradan vazgeçmezsek bizden sonra hiçbir belediye vazgeçmez. Parayı değil, insanları düşüneceğiz. İnşallah 2019’un 15 Temmuz’unu burada idrak edeceğiz. Bu çalışmanın sonu hayırlı olacaktır. İnanıyorum Vanlılar, bu projeyi hayata geçirenlere dua edecektir” şeklinde konuştu.

Toplantıya Vali Murat Zorluoğlu’nun yanı sıra, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ve Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer katıldı.