Van'ın eğitimcileri Slovenya'da

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Van AR-GE ekibi, akademisyenler, Edremit Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İpekyolu Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje ekipleri ile ortak yapılan ‘PeaceWith ICT' (Teknoloji ile Barış) adlı Erasmus+KA202 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar' projesinin üçüncü aşaması Slovenya'da gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı ile Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen ve Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü liderliğinde akademisyerler, Van Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Van Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İtalya, Romanya ve Slovenya'dan birer okul olmak üzere toplam 4 ülkeden 7 ortak kurum öğretmen ve idarecileri tarafından yürütülen ‘PeaceWith ICT' (Teknoloji ile Barış) adlı Erasmus+KA202 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar' projesinin üçüncü aşaması, 5-10 Kasım 2018 tarihleri arasında Slovenya'da gerçekleşti. Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan İnan, 2018 yılı içinde birinci aşamasının Türkiye'de (Van), ikinci aşamasının İtalya'da ve üçüncü aşamasının da Slovenya'da gerçekleştiği bilişim teknolojilerinin özellikle etkileşimli (akıllı) tahtayı eğitimde etkin bir şekilde kullanımını teşvik etmek, böylece her geçen gün yenilenen ve gelişen teknolojiye öğretmen ve öğrencilerin ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla Slovenya'da 4 ülke katılımcılarının bir hafta boyunca üzerinde çalıştığı projenin çok başarılı geçtiğini söyledi. İnan, “Proje eğitimi dışında kalan zamanlarda büyük bir tarihi mirasa sahip Slovenya'nın kültürünü, sosyal hayatını ve farklı kimlikleri tanıma fırsatı bulduk. Dil öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu Avrupa'da bir kez daha fark ettik. Bu bakımdan İngilizce öğretmenlerinin yabancı dil öğretimi konusunda daha etkin olmasını bekliyoruz. Ayrıca tüm okulların Erasmus+ ve benzeri projelere öğretmen ve öğrencileri yönlendirmeleri ve konusunda daha istekli olmaları gerektiği, bu sayede ilimiz eğitimine büyük katkı sağlayacağını, öğrencilerimizin başarılarının artması, farklı medeniyetler öğrenmesi ve yüksek öğrenime yönelik hedef koymaları açısından bu projeler oldukça önemlidir” dedi.

Yakın zamanda Van'da Avrupa Birliği ABErasmus+ öğrenci ve personel hareketliliği projelerinde (KA101 - KA202) önemli gelişmeler olduğunu, ancak daha fazla proje üretilmesi gerektiğini belirten İnan, “Şu an üzerinde çalıştığımız KA202 personel hareketliliği projesi Van'da bir ilk. Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde devam eden proje; İtalya, Slovenya ve Romanya gibi ortak ülkelerle yapılıyor olması, proje sonunda çıkarılacak kitap ve oluşturulan VOGOP gibi sitelerle ülkemizin yanı sıra çoğu Avrupa ülkelerine bu proje çalışmasının yayılmasını amaçlıyoruz. Projenin son aşaması Romanya'da gerçekleşecek ve projemiz nihai amacına ulaşacak. Bu vesileyle projemize başından beri destek veren Van Valimiz Murat Zorluoğlu'na, Vali Yardımcısı Sinan Aslan'a, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'ye, İl Milli Eğitim Müdür yardımcılarına, merkez ilçe milli eğitim müdürlerimize ve şube müdürlerimize, İl Ar-Ge Birimi ekibine ve katkı yapan herkese teşekkür eder, saygılar sunarım. Projemizin ülkemize, bölgemize ve Van'ımıza hayırlı olması temennisiyle” dedi.