Van’ın en başarılı doktorları ödüllerini aldı

Van’da haftalık yayınlanan Özhaberci Gazetesi’nin eki olarak çıkan Diyabet Gazetesi tarafından ‘Tıp Ödülleri’ gecesi düzenlendi. Devlet Su İşleri (DSİ) Kampında düzenlenen ‘2017-2018 Tıp Ödülleri’ etkinliğinde konuşan Özhaberci ve Diyabet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Murat Çurku, söz konusu gazeteleri aracılığıyla diyabet hastalarının sesi olduklarını söyledi. Kendisinin de 16 yıldır diyabet hastası olduğunu söyleyen Çurku, "Diyabet Gazetemiz, Özhaberci Gazetesi’nin sağlık eki olarak 12 sayfa şeklinde yayınlanıyor. Bu gazete sayesinde şeker hastalarını bilinçlendiriyoruz. Bazı insanlar, şeker hastalığının ismini dahi bilmiyor. Diyabet ve obezitenin ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyor. Bizde bu konularda halkı bilinçlendirmek istedik" dedi.

Yaklaşık 33 yıldır gazetecilik yaptığını söyleyen Çurku, "Diyabet Gazetesi’ni çıkardığım için çok mutluyum. Ben diyabet hastası olduğum için çok acı çektim ve diyabet hastalarına faydalı olabilmek adına bu gazeteyi çıkardım. Gazetemizde şeker hastalığı başta olmak üzere birçok hastalık hakkında vatandaşlarımıza bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Van’dan, İstanbul’dan uzman doktorlarla görüşüyoruz. Doktorlar da bize yazılarını gönderiyor. Doktorların vermiş olduğu bu faydalı bilgiler sayesinde hastaları bilgilendiriyoruz" diye konuştu.

Söz konusu etkinliği düzenlemelerindeki amacın, sağlık alanında güzel çalışmalar yapanları onure etmek olduğunu dile getiren Çurku, bu yolda kendisine destek çıkan herkese teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından en başarılı doktorlara ödülleri verildi.

Geceye kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK temsilcileri, sağlık çalışanları ve davetliler katıldı.