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27 Haziran 2018 08:57

Van’ın enleri başlıyor

Van Ekonomist Dergisi tarafından her yıl düzenlenen Van’ın enleri yarışması bu yılda start alıyor.

Van’ın enleri başlıyor

27 Haziran 2018 08:57


Son 3 yıldır düzenli olarak düzenlenen yarışma Van’da büyük bir ilgi ile karşı karşıya kalıyor. Oylama sürecinde kategorilerde yarışan adaylar kendi aralarında büyük bir çekişme içine giriyor. Adaylar sosyal medya hesaplarında paylaşım yaparak kendi lehlerinde destek talebinde bulunuyor. 3 ay boyunca süren oylama süreci sonrasında adaylara düzenlenen bir törenle birincilik plaketi veriliyor. Kamuoyunda büyük bir prestije sahip olan bu yarışma içinde bu yıl 200’den fazla başvuru olduğunu söyleyen derginin İmtiyaz Sahibi Zeki Yiğit, bu yıl 14 kategoride 140 adayın yarışacağını, oylama sürecinin 5 Temmuz’da başlayacağını ve 15 Ekim’de sona ereceğini söyledi. Yiğit, ‘’Her yıl olduğu gibi bu yılda yarışmamız büyük bir heyecana sahne olacak. Kategorilerde yarışacak adaylarımızın hepside bir birinden kıymetli. Bu yarışma ile ilimizde farklı bir sinerji elde ettiğimizi düşünüyoruz. Bu yıl oylamamız Ekim’in 15’ne kadar devam edecek. Oylama sürecinde herhangi bir değişikliğe gitmedik adaylarımıza oy vermek isteyenler yine telefon yoluyla oy verecek.Oylamanın adil bir süreçte işlemesi için gerekli güvenlik tedbirlerimizi aldık. Kaynak bulursak bu yıl ödül törenimizde sürprizlerimiz olacak farklı etkinlikler düşünüyoruz. Ben şimdiden tüm adaylarımıza başarılar diliyorum’’ dedi.




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