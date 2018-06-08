Van’ın Erciş ilçesinde 9 ton balık ele geçirildi

Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile jandarma komutanlığı ekipleri, avlanması yasak olan inci kefali balığının korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erciş İlçe Jandarma Asayiş Bot ve Erciş İlçe Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Erciş İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personelleri tarafından 8 Haziran 2018 günü gece saat 02.00 sıralarında Van ili Erciş ilçesi Çelebibağı mahallesi Kale mevkiinde bin 500 kilo canlı olmak üzere toplam 9 ton inci kefali balığı ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar göle bırakılırken, balıkları taşımada kullanılan 1adet atarabası ve 2 ata el konuldu. Balıklar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri teslim edilirken, olayla ilgili bir şahsa 2 bin 644 TL idari para cezası kesildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, “İnci kefali denetimlerimiz 7/24 devam etmektedir. Müdürlüğümüz tarafından koordinasyonu yapılan inci kefali av yasağı çalışmaları bu yıl güvenlik güçlerimiz ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimizin birlikte yaptıkları operasyonlarda kaçakçılara göz açtırılmamaktadır” dedi.