Van’ın Erciş ilçesinde inci kefali operasyonu

Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile jandarma komutanlığı ekipleri, avlanması yasak olan inci kefali balığının korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erciş İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube personelleri ve İnci Kefali Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNCİMER) ekipleri tarafından sabah saatlerinde Çelebibağı Mahallesi Kale Mevkii’nde yapılan denetimler sonucunda çuvallara konulmuş 500 kilogram inci kefali balığına ve 5 metre uzunluğunda serpme ağa el konuldu. İnci kefali balıkları imha edilmek üzere Erciş İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak avcılık yapan şahıslar olay yerinde kaçtıklarından dolayı herhangi bir cezai işlem uygulanmadı. Ayrıca Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personelleri tarafından dün Erçek Gölü ve göle dökülen çaylarda yapılan inci kefali ve sazan balığı denetimlerinde 10 metre uzunluğunda misina ağa el konulup ağa takılan sazanlar tekrar çaya bırakıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, inci kefali ve sazan balığı denetimlerinin 7/24 devam ettiğini söyledi. İnci kefali balığı yasağının 15 temmuz ve sazan balığı yasağının ise 15 Ağustos’a kadar devam ettiğini ifade eden Görentaş, bu tarihlere kadar inci kefali ve sazan balığının avlanılmaması, satılmaması, satın alınmaması ve yenilmemesi gerektiğini söyledi.