Van’ın güzellikleri doğa tutkunlarını mest etti

İstanbul’dan Van’a gelen bir grup doğa tutkunu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü öncülüğünde kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi. Program kapsamında ilk olarak Erçek Gölü’nde kuş gözlemi yapan grup, ardından Adır Adası’na geçti. Bir balıkçı teknesiyle adaya geçen grup, burada martıların üreme dönemi nedeniyle kuluçka gözlemi yaptı.

İHA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan, kentteki yaban hayatını gelen misafirlere tanıtmak adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti. Gelen ziyaretçilerin doğaya bakış açısıyla memnun kaldıklarını ifade eden Doç. Dr. Lokman Aslan, “Bir tur şirketi tarafından Van’ın yaban hayatını tanıtmamız için teklif geldi. Gelen misafirlerimizin doğaya bakış açısı bizi memnun etti. Van Gölü’nün en büyük adalarından biri olan Adır Adası’na geldik. Adır Adası martıların üreme yeri olduğu için gelen misafirlerimize gezdirdik. Misafirlerimiz kara yoluyla gelip, tekneyle adaya geçtiler ve martıları gördüler. Dolayısıyla çok eğlenceli ve faydalı bir gezi oldu” dedi.

“Sulak alanlar, tabiatın rahimleri ve üretim yerlerdir”

Misafirlerini Erçek Gölü’nün sulak alanlarına götürdüklerini dile getiren Aslan, “Sulak alanlara dikkat çekmek istiyoruz. Sulak alanlar, tabiatın rahimleri ve üretim yerlerdir. Rahimde bir hastalık olduğu zaman üretim yok olacaktır. Bu anlamda felakete doğru gittiğimizi görüyoruz. Bunun için Erçek Gölü, uluslararası sulak alan ilan edilmiş bir göldür. Bu noktada bizler de Erçek Gölü’ndeki kuş popülasyonunu misafirlerimize gösterdik” diye konuştu.

“Gözünüzün önünde bir doğa cenneti var”

45 yıllık turizm rehberi ve yazarı Bülent Demirdurak ise Adır Adası’nın bir doğa cenneti olduğunu söyledi. Demirdurak, “İstanbul’dan dostlarımızla birlikte buraya geldik. Van’da herkesin gezdiği ve kimsenin gezmediği yerleri buradaki dostlarımızla birlikte dolaşarak; hem doğa bilinci hem de Van’ın güzellikleri hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Bunun için Adır Adası’na gelmeden de olmuyor. Dünyanın herhangi bir yerine gidiyorsunuz, albatroslar için milyonlarda dolar harcayarak geziyorsunuz. Ancak burada gözünüzün önünde bir doğa cenneti var” şeklinde konuştu.

“Van dünyanın en güzel yerlerden bir tanesidir”

Doğal güzelliğiyle Van’ın dünyanın en güzel yerlerden bir tanesi olduğunu ifade eden Demirdurak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Van’ı önermeyen taş olur. Van, dünyanın en güzel yerlerden bir tanesidir. Yıllardır dilim döndüğünce anlatıyorum; Van’daki bu tema nerede var? Kuş gözlemciliği, sulak alanlar, Akdamar Adası, gölü, inci kefali, hatta martıları, kedisi, insanlar doğayı sevip de Van’ı nasıl sevmesin?”

Van’da keyifli bir gezi gerçekleştirdiklerini ifade eden doğa tutkunu Candan Demirdik de şunları kaydetti:

“Çok güzel. Van’ın doğasını, tabiatını, hayvanlarını görmek için geldik. Adır Adası çok muhteşem bir yer. Martıların yumurtalarını yakından görmek de çok güzeldi. Keyifli bir gezi oldu. Herkesi Van’a bekliyoruz.”

Grup, Van ziyaretini tarihi Akdamar Adası’nın ardından sonlandırdı.